Ученые: болезнь Альцгеймера "жарит" ваш мозг

Накопление белков амилоид-бета в токсичные сгустки считается ключевым фактором нейродегенерации, связанной с болезнью Альцгеймера, и поэтому им уделяется большое внимание со стороны ученых, пытающихся лучше понять это заболевание. Кембриджская группа исследовала связь между внутриклеточным термогенезом и агрегацией амилоид-бета.

Когда белки начали накапливаться и образовывать нитевидные структуры, называемые фибриллами, ученые зафиксировали, что средняя температура клеток начала повышаться, достигая значительно более высоких уровней, чем в клетках без амилоид-бета.

“Перегрев клетки подобен жарке яиц - по мере нагревания белки начинают слипаться и становятся нефункциональными”, - говорит Камински Ширле, возглавлявшая исследование.

Помимо этого исследователи смогли показать, что повышение температуры можно предотвратить, обработав клетки препаратом, который препятствует агрегации амилоид-бета.

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