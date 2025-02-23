Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2025, 09:45
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Ученые Большого адронного коллайдера подтвердили актуальность слов Эйнштейна

Все еще в силе
Ученые Большого адронного коллайдера (БАК) проверили, всегда ли специальная относительность Эйнштейна применима к топ-кваркам, самым тяжелым элементарным частицам в природе. Что они обнаружили? Эйнштейн всё ещё на коне.
Ученые Большого адронного коллайдера подтвердили актуальность слов Эйнштейна

© Ferra.ru

Исследование было посвящено симметрии Лоренца — ключевому принципу теории относительности, согласно которому законы физики должны быть одинаковыми для всех наблюдателей, не ускоряющихся в пространстве. Некоторые теории предполагают, что при сверхвысоких энергиях этот принцип может нарушиться. Если это так, то количество топ-кварков, создаваемых в столкновениях на БАК, может меняться в зависимости от времени суток из-за вращения Земли.

Чтобы проверить это, исследователи изучили данные с 2015 по 2018 год, проанализировав производство топ-кварков в разное время и при разных ориентациях пучка. Результат? Вариаций не обнаружено, а значит, теория Эйнштейна по-прежнему актуальна.

Однако поиски еще не закончены. В рамках модернизированного третьего запуска БАК частицы будут сталкиваться при еще более высоких энергиях, что даст еще один шанс обнаружить возможные нарушения теории относительности.

Источник:Space
Автор:Максим Многословный
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