Ученые Большого адронного коллайдера подтвердили актуальность слов Эйнштейна

Исследование было посвящено симметрии Лоренца — ключевому принципу теории относительности, согласно которому законы физики должны быть одинаковыми для всех наблюдателей, не ускоряющихся в пространстве. Некоторые теории предполагают, что при сверхвысоких энергиях этот принцип может нарушиться. Если это так, то количество топ-кварков, создаваемых в столкновениях на БАК, может меняться в зависимости от времени суток из-за вращения Земли.

Чтобы проверить это, исследователи изучили данные с 2015 по 2018 год, проанализировав производство топ-кварков в разное время и при разных ориентациях пучка. Результат? Вариаций не обнаружено, а значит, теория Эйнштейна по-прежнему актуальна.

Однако поиски еще не закончены. В рамках модернизированного третьего запуска БАК частицы будут сталкиваться при еще более высоких энергиях, что даст еще один шанс обнаружить возможные нарушения теории относительности.