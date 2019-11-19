Ученые будут искать профессиональных спортсменов с помощью генетического теста

Если верить ученым, они более чем уверены в том, что наука может позволить проводить подобные тестирования уже в самое ближайшее время. Сейчас, например, они заняты сравнением генома ребенка с имеющейся у них базой ДНК спортсменов. Делается это, по словам ученых, для того, чтобы найти сходство и тем самым приблизиться к успеху в создании теста. По мнению специалистов, чаще всего в юном возрасте человек предрасположен к 20-30 различным видам спорта из более чем 100 существующих.

На данный момент группа ученых разработала тест с 35% точностью, но на этом исследователи не планируют останавливаться — их ближайшая задача повысить точность до 50-70%.