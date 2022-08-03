Ученые частично оживили свиные органы через час после смерти

В апреле 2019 года группа исследователей из Йельского университета, используя коктейль из синтетической крови и других соединений, показала, что можно восстановить кровообращение и клеточную активность в мозге свиньи через четыре часа после смерти животного на срок до шести часов.

Теперь эта же команда расширила свою работу. Ранее мозг умерших свиней извлекался из черепа и подключался к их системе, которую они назвали BrainEx. На этот раз они подключили все тело свиньи через кровеносную систему к увеличенной версии системы под названием OrganEx.

Механическая половина системы OrganEx напоминает существующие машины, предназначенные для поддержки сердца и легких человека. Но уникальность системы заключается в синтетической жидкости, разработанной командой, которая прокачивается через кровообращение свиньи. Некоторые из ингредиентов жидкости являются запатентованными, другие - существующими лекарствами, но в целом она призвана укреплять здоровье клеток, снижать скорость их гибели и подавлять воспаление.

В новых экспериментах попытка реанимации началась через час после того, как свиньи погибли от остановки сердца. Как и в случае с мозгом свиней в предыдущем исследовании, части тела свиней OrganEx, казалось, мерцали, возвращаясь к подобию жизни. На более “индивидуальном” уровне наблюдались признаки того, что их клетки снова выполняли некоторые стандартные процессы, включая самовосстановление.

"Как и в предыдущем исследовании, в этой работе мы фактически показываем, что можем восстановить определенные функции клеток через некоторое время после смерти", - сказал автор исследования Звонимир Врселя, младший научный сотрудник в области неврологии Йельской школы медицины.

Отмечается, что исследователи позаботились о том, чтобы предотвратить возможность появления у мертвых свиней чего-то похожего на сознание. Все эксперименты проводились при температуре, которая подавляла любую активность мозга.