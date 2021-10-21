Ученые: COVID-19 может стать агрессивнее

Специалист отметил, что мутации не обязательно будут более агрессивными и опасными, чем оригинальный штамм COVID-19. Связано это с тем, что новые генотипы вируса могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения.

Бутенко заверил, что пандемия коронавируса не является апокалипсисом. К тому же, в мире уже наблюдаются предпосылки к улучшению ситуации, большую роль в этом играет вакцинация. По словам вирусолога, там, где население прививается в массовых масштабах, ситуация заметно улучшается.

Ранее стало известно, какие вакцины провоцируют меньшую выработку антител к COVID-19.