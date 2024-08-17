Ученые дали ответ, почему они не выбирают рискованные проекты

Работа подчеркивает «фундаментальный конфликт» в научных исследованиях: хотя риск может привести к революционным открытиям, он также вносит значительную неопределенность и потенциальные неудачи.

Адаптированная ими модель, основанная на экономической теории скрытых действий, показывает, что ненаблюдаемая природа как усилий, так и риска создает сложную структуру стимулов для исследователей. Ученые сталкиваются с дилеммой, когда стимулы к демонстрации усилий могут препятствовать принятию риска. Проекты с высоким риском, хотя и потенциально более выгодные, могут провалиться и быть неверно истолкованы как «недостаток усердия», а не как «амбициозное начинание». Такой риск угрозы карьере заставляет исследователей выбирать более безопасные проекты, которые дают «более четкое доказательство усилий и с меньшей вероятностью провалятся».

В исследовании утверждается, что такой консервативный подход является рациональной реакцией на существующую структуру вознаграждения в научном сообществе. Авторы предполагают, что изменение структуры вознаграждения может способствовать проведению более рискованных исследований.