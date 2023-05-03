Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами

Алгоритм был разработан с использованием двух подходов: электродных зондов, вводимых в область зрительной коры мозга, и оптических зондов для мышей, которые были генетически модифицированы таким образом, что нейроны в их мозге светились зеленым цветом при передаче информации.

Данные, полученные с помощью этих зондов, были использованы для обучения алгоритма машинного обучения, который затем смог вывести совпадающие кадры киноклипа, которые были почти идеальным совпадением.

Исследование не ограничивается расшифровкой того, что видит мозг. Алгоритм также использовался для прогнозирования движений руки у приматов и для реконструкции положения крыс, когда они свободно бегают по арене.