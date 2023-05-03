Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами

Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазамиДля тестов использовался черно-белый клип
Ученые из EPFL разработали новый алгоритм машинного обучения, который может декодировать сигналы мозга мышей и создавать изображения того, что они видят. Хотя это может показаться чем-то из области научной фантастики, на самом деле это большой прорыв в области исследования мозга.
Для обучения алгоритма команда использовала клип черно-белого фильма 1960-х годов, в итоге алгоритм смог правильно определить конкретные кадры, которые видела мышь. Хотя это очень интересная разработка, важно отметить, что исследование все еще находится на ранней стадии.
Алгоритм был разработан с использованием двух подходов: электродных зондов, вводимых в область зрительной коры мозга, и оптических зондов для мышей, которые были генетически модифицированы таким образом, что нейроны в их мозге светились зеленым цветом при передаче информации.
Данные, полученные с помощью этих зондов, были использованы для обучения алгоритма машинного обучения, который затем смог вывести совпадающие кадры киноклипа, которые были почти идеальным совпадением.
Исследование не ограничивается расшифровкой того, что видит мозг. Алгоритм также использовался для прогнозирования движений руки у приматов и для реконструкции положения крыс, когда они свободно бегают по арене.