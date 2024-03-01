Ученые: дети все чаще подвергаются «шумовому риску» из-за наушников

Две трети родителей, имеющих детей в возрасте 5−12 лет, сообщают, что их дети пользуются наушниками. Такое повсеместное использование, часто превышающее час в день, регулярно подвергает детей воздействию потенциально вредного шума. Эксперты предупреждают, что длительное или экстремальное воздействие громких звуков может привести к необратимой потере слуха и тиннитусу (звону в ушах). Дети особенно восприимчивы, поскольку их слуховая система еще развивается, а маленькие ушные каналы усиливают уровень шума.

Американская академия педиатрии подчеркивает необходимость снижения шумового риска для детей. Они отмечают, что если традиционно громкие мероприятия, такие как концерты, представляли наибольшую опасность, то персональные слуховые устройства становятся постоянным источником потенциального вреда.

Помимо потери слуха, чрезмерное воздействие шума может негативно сказаться на сне, обучении, развитии речи, уровне стресса и даже кровяном давлении детей.

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