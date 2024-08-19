Ученые добыли рекордный образец мантии Земли рядом с «Затерянным городом»

Бурение проходило вблизи «Затерянного города» — поля гидротермальных источников, где мантийные породы взаимодействуют с морской водой, образуя химические вещества, необходимые для жизни. Команда ученых, находившаяся на борту исследовательского судна JOIDES Resolution, успешно извлекла практически непрерывный керн, что позволило получить бесценные сведения о недрах Земли.

Исследование, проведенное под руководством геохимика Йохана Лиссенберга из Университета Кардиффа, показывает, что мантийные расплавы движутся к поверхности в косом направлении, что опровергает прежние предположения о вертикальном движении. Кроме того, образец керна дает уникальную возможность изучить микробную жизнь глубоко под морским дном.