Опубликовано 19 августа 2024, 14:15
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Ученые добыли рекордный образец мантии Земли рядом с «Затерянным городом»До Кольской сверхглубокой еще далеко
Ученые пробурили самый глубокий в истории образец породы из мантии Земли, достигнув глубины 0,7 мили (1,2 километра) под морским дном. Это значительный скачок по сравнению с предыдущими попытками, которые достигали глубины всего 201 метр.
Бурение проходило вблизи «Затерянного города» — поля гидротермальных источников, где мантийные породы взаимодействуют с морской водой, образуя химические вещества, необходимые для жизни. Команда ученых, находившаяся на борту исследовательского судна JOIDES Resolution, успешно извлекла практически непрерывный керн, что позволило получить бесценные сведения о недрах Земли.
Исследование, проведенное под руководством геохимика Йохана Лиссенберга из Университета Кардиффа, показывает, что мантийные расплавы движутся к поверхности в косом направлении, что опровергает прежние предположения о вертикальном движении. Кроме того, образец керна дает уникальную возможность изучить микробную жизнь глубоко под морским дном.