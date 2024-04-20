Ученые доказали, что люди обрабатывают информацию эффективнее мышей

Это исследование имеет последствия для искусственного интеллекта (ИИ). Имитируя структуру человеческого мозга, исследователи смогли создать более мощную и ресурсоэффективную искусственную нейронную сеть. Это позволяет предположить, что будущий ИИ может вдохновляться конструкцией человеческого мозга для достижения новых уровней производительности.

Ранее ученые полагались на модели животных, в первую очередь мышей, чтобы понять работу мозга. Это исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения самого человеческого мозга. Понимание того, как работает наш мозг, может привести к значительным достижениям в области ИИ и более глубокому пониманию человеческого познания.