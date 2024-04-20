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Наука и технологии
Опубликовано 20 апреля 2024, 21:45
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Ученые доказали, что люди обрабатывают информацию эффективнее мышей

И каким образом
Ученые обнаружили фундаментальное различие в том, как мозг человека и мыши обрабатывает информацию. Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что нейроны в неокортексе человека — месте, где «находится» интеллект, — взаимодействуют в одном направлении, в отличие от петлеобразной связи, наблюдаемой у мышей. Такой подход «feed-forward» позволяет человеческому мозгу обрабатывать информацию более эффективно.
Ученые доказали, что люди обрабатывают информацию эффективнее мышей
© Ferra

Это исследование имеет последствия для искусственного интеллекта (ИИ). Имитируя структуру человеческого мозга, исследователи смогли создать более мощную и ресурсоэффективную искусственную нейронную сеть. Это позволяет предположить, что будущий ИИ может вдохновляться конструкцией человеческого мозга для достижения новых уровней производительности.

Ранее ученые полагались на модели животных, в первую очередь мышей, чтобы понять работу мозга. Это исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения самого человеческого мозга. Понимание того, как работает наш мозг, может привести к значительным достижениям в области ИИ и более глубокому пониманию человеческого познания.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Мозг
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#исследование
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#мышь