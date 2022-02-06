Ученые доказали отсутствие одного из симптомов омикрон-штамма

Ранее специалисты фиксировали увеличение жалоб на расстройство желудка у больных омикрон-штаммом COVID-19 с декабря 2021 года по январь нынешнего. Однако, как выяснили ученые, резкий рост числа людей, которые сообщали о проблемах с желудочно-кишечным трактом, не связан с новым вариантом COVID-19.

По словам экспертов, расстройства желудка – норма для зимнего времени года, рост числа подобных случаев происходит почти каждый год, потому что норовирусная инфекция, которая и вызывает подобное расстройство, “просыпается” в это время.

Поэтому авторы исследования рекомендуют обратить внимание на личную гигиену, чтобы меньше страдать от кишечных расстройств.

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