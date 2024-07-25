Ученые доказали полезность нового способа хранения углерода: и зачем это надо

Опубликовано 25 июля 2024, 02:15
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Ученые доказали полезность нового способа хранения углерода: и зачем это надоИнновационные композитные удерживающие системы
Новые исследования Бюро экономической геологии Техасского университета в Остине показывают, что использование композитных систем залегания — подповерхностных резервуаров с несколькими небольшими барьерами — может обеспечить более эффективное долгосрочное хранение углекислого газа (CO2) по сравнению с традиционными методами, использующими капроковые породы.
В отличие от традиционной модели, в которой для удержания CO2 используется единая непроницаемая горная порода, композитные системы удерживания используют сеть небольших прерывистых барьеров. Эти барьеры помогают распределить шлейф CO2 по большей площади пласта, снижая риск утечки и «более эффективно иммобилизуя газ».
Исследование показало, что эти композитные системы могут обеспечить надежное сдерживание CO2 даже при относительно небольших геологических изменениях. В настоящее время ученые работают над созданием руководства по внедрению этих систем, чтобы стандартизировать их использование и «улучшить практику хранения углерода во всем мире».