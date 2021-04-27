Ученые доказали пользу тренировок для психического здоровья

“Есть неоспоримые доказательства того, что физическая активность способствует психическому здоровью”, — поделилась профессор факультета кинезиологии и физического воспитания Университета Торонто Кэтрин Сабистон.

Согласно опубликованным данным, спорт способствует предотвращению некоторых форм психический болезней. Так, люди, страдающие от психических болезней могут уменьшить их симптомы, а также улучшить качество жизни благодаря тренировкам. Авторы отмечают, что физическая активность, потенциально, может выступать дополнением к любой другой форме профилактической или лечебной терапии.

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