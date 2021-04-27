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Ученые доказали пользу тренировок для психического здоровья
Причем вид физической активности не имеет значения
Ученые доказали пользу тренировок для психического здоровья. Причем согласно их данным, не имеет значение, каким именно видом физической активности будет заниматься человек — все в значительной мере может сделать его счастливым.
“Есть неоспоримые доказательства того, что физическая активность способствует психическому здоровью”, — поделилась профессор факультета кинезиологии и физического воспитания Университета Торонто Кэтрин Сабистон.
Согласно опубликованным данным, спорт способствует предотвращению некоторых форм психический болезней. Так, люди, страдающие от психических болезней могут уменьшить их симптомы, а также улучшить качество жизни благодаря тренировкам. Авторы отмечают, что физическая активность, потенциально, может выступать дополнением к любой другой форме профилактической или лечебной терапии.
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