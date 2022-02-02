Ученые: долгий просмотр телевизора связан с детским аутизмом

Согласно результатам исследований, в которых участвовало около 84 тыс детей, у маленьких мальчиков, проводящих ежедневно за просмотром телевизора около двух часов своего времени, более чем в три раза чаще выявлялся аутизм к трехлетнему возрасту.

Реже всего данный диагноз ставили детям, которые не смотрели телевизор вообще. Сообщается, что риск возникновения аутизма у мальчиков вырастал прямо пропорционально времени, которое они проводили за просмотром телевизионных программ – чего не скажешь о девочках, у которых подобной корреляции обнаружено не было. Авторы исследования считают, что их исследование подтверждает опыт предыдущих научных наблюдений, которые выявляли вред просмотра телевизора для детей.

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