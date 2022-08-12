Ученые достали самый древний ледяной керн. Ему около 5 млн лет

Образец был взят из долины Онг в Антарктиде, где ледниковые потоки отложили древний лед относительно близко к поверхности, а слои породы защитили отложения. В течение лета 2017 и 2018 годов в Южном полушарии команда пробурила ледяной керн длиной 9,5 м, а затем проанализировала возраст материала на разных глубинах.

Исследователи изучили накопление изотопов бериллия, неона и алюминия по всему керну. Они образуются в результате столкновения высокоэнергетических космических лучей с каменистым материалом, и по их концентрации можно судить о том, когда тот или иной слой был в последний раз обнажен на поверхности.

Исходя из этого, команда смогла рассчитать, что образец состоит из двух больших ледяных масс, сложенных друг на друга, что могло произойти в результате двух отдельных оледенений. Возраст верхней части оценивается примерно в 3 миллиона лет, а возраст нижней части - от 4,3 до 5,1 миллиона лет. Это почти в два раза больше, чем возраст предыдущего рекордсмена - 2,7 миллиона лет.