Ученые достигли прорыва в понимании органических транзисторов

Загадка, которую удалось разгадать, связана с причудой ОЭКТ: задержкой при их включении. В отличие от обычных транзисторов, которые включаются и выключаются мгновенно, ОЭКТ испытывают задержку перед достижением оптимального тока при активации.

Новое исследование, проведенное под руководством Университета Вашингтона, раскрывает двухэтапный процесс, лежащий в основе этой задержки активации. На первом этапе через транзистор проходит волна ионов. Затем в него попадают дополнительные заряженные частицы, которые заставляют транзистор слегка набухнуть, обеспечивая полное протекание тока. Деактивация, однако, представляет собой более простой одноэтапный процесс.

Это открытие имеет большое значение для различных областей применения. ОЭКТ уже используются в биосенсорах для контроля уровня сахара в крови и изучения нервных импульсов. Они также перспективны для создания искусственных нейронных сетей и понимания работы мозга.