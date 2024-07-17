Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2024, 20:15
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Ученые доверили нейросети составить карту видового разнообразия деревьев

В лесах США
Ученые под руководством Бена Вайнштейна из Университета Флориды использовали машинное обучение для создания подробных карт более 100 миллионов деревьев на 24 участках в США. Опубликованные в журнале PLOS Biology, эти карты дают представление об отдельных видах деревьев и условиях их произрастания, что может помочь в экологических проектах.
Ученые доверили нейросети составить карту видового разнообразия деревьев
© Ferra

Традиционно экологи полагались на обследование небольших участков земли для сбора данных о видах деревьев, и этот метод часто не учитывает более широкую изменчивость леса. Хотя другие методы могут охватывать большие территории, они затрудняют классификацию отдельных деревьев. Исследователи решили эту проблему, обучив нейронную сеть с помощью изображений древесного полога и данных датчиков из Национальной сети экологических обсерваторий.

Сеть, обученная на данных 40 000 деревьев, достигла 75-85-процентной точности при классификации распространенных видов деревьев. Кроме того, она позволила провести важнейший анализ, например, определить живые и мертвые деревья. Алгоритм показал наилучшие результаты в зонах открытого полога и при работе с хвойными породами, особенно в регионах с низким видовым разнообразием.

Прогнозы этих моделей были загружены в Google Earth Engine.