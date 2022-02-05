Ученые еще ближе продвинулись к лечению ВИЧ-инфекций

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, впервые демонстрируют перспективность использования уникального нативного тримера для выработки нейтрализующих антител второго уровня - тех, которые важны для борьбы с ВИЧ - у мышей.

Ранее для получения таких антител с помощью вакцин-кандидатов требовались длительные и дорогостоящие эксперименты на крупных животных, что создавало значительное препятствие для разработки вакцин против ВИЧ-1.

Исследователи закодировали нативный тример в ДНК для доставки мышам. Практическое преимущество этого метода заключается в том, что организм хозяина превращается в "фабрику антигенов", а не требует сложного процесса производства вакцин. Затем исследователи сравнили результаты, полученные от мышей, получивших закодированный в ДНК нативный тример, с результатами, полученными от мышей, получивших стандартную белковую иммунизацию. Только у тех мышей, которые получили закодированный в ДНК нативный тример, развились нейтрализующие антитела второго уровня.