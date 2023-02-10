Наука и технологии
12:11, 10 февраля 2023
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Ученые готовы заплатить более $4 000 любому, кто выпьет экспериментальный напиток от диареи

Если не боитесь и живете в США - дерзайте

Исследователи из Университета Эмори набирают здоровых добровольцев для участия в испытании экспериментальной пероральной вакцины против бактерий Shigella. Они вызывают смертельно (иногда) опасное желудочное заболевание. Есть вероятность пострадать от недельной диареи, но зато получить до 4250 тыс долларов.

Ученые готовы заплатить более $4 000 любому, кто выпьет экспериментальный напиток от диареи

Фото: Unsplash

Shigella вызывают такие симптомы, как боль в животе, лихорадка и диарея в среднем от 5 до 7 дней. В большинстве случаев болезнь проходит сама собой, и людям, как правило, требуется только много жидкости и покой. Но в редких случаях она может вызвать тяжелые, даже смертельные осложнения, особенно у людей с ослабленной или неразвитой иммунной системой.

Антибиотики используются для лечения тяжелых инфекций Shigella или для поддержания инфекции под контролем у тех, кто подвержен повышенному риску заболевания. Но в последние годы все чаще появляются устойчивые к антибиотикам штаммы шигеллы.

Так, в разрабатываемой вакцине используется ослабленная версия бактерии Shigella, которая принимается перорально. Испытания II фазы официально начались в октябре прошлого года, но Университет Эмори все еще активно набирает участников.

Они планируют набрать 120 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющих в прошлом известных случаев заболевания Shigella или синдрома раздраженного кишечника. Да, люди будут намеренно подвергаться воздействию бактерий и могут заболеть. К счастью, добровольцы смогут заработать до 4250 долларов за прохождение исследования в течение восьми месяцев. Испытания будут проводиться в Джорджии и Огайо.

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