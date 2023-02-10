Ученые готовы заплатить более $4 000 любому, кто выпьет экспериментальный напиток от диареи

Shigella вызывают такие симптомы, как боль в животе, лихорадка и диарея в среднем от 5 до 7 дней. В большинстве случаев болезнь проходит сама собой, и людям, как правило, требуется только много жидкости и покой. Но в редких случаях она может вызвать тяжелые, даже смертельные осложнения, особенно у людей с ослабленной или неразвитой иммунной системой.

Антибиотики используются для лечения тяжелых инфекций Shigella или для поддержания инфекции под контролем у тех, кто подвержен повышенному риску заболевания. Но в последние годы все чаще появляются устойчивые к антибиотикам штаммы шигеллы.

Так, в разрабатываемой вакцине используется ослабленная версия бактерии Shigella, которая принимается перорально. Испытания II фазы официально начались в октябре прошлого года, но Университет Эмори все еще активно набирает участников.

Они планируют набрать 120 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющих в прошлом известных случаев заболевания Shigella или синдрома раздраженного кишечника. Да, люди будут намеренно подвергаться воздействию бактерий и могут заболеть. К счастью, добровольцы смогут заработать до 4250 долларов за прохождение исследования в течение восьми месяцев. Испытания будут проводиться в Джорджии и Огайо.