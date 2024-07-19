Ученые и хакеры предложили легализовать взлом искусственного интеллекта

Предлагаемое исключение к разделу 1201 Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) позволит исследователям обходить систему управления цифровыми правами (DRM) и другие технические меры защиты для изучения систем искусственного интеллекта на предмет предвзятости, неточностей и вредных результатов.

Исключение направлено на повышение прозрачности и подотчетности в разработке ИИ, позволяя исследователям изучать такие инструменты ИИ, как ChatGPT и Midjourney, которые часто содержат «нераскрытые предубеждения» и обучающие данные, взятые из интернета, пишут эксперты.

В настоящее время условия обслуживания этих платформ ограничивают такую исследовательскую деятельность, что может привести к приостановке работы аккаунтов и судебным разбирательствам.