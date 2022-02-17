Ученые: игра головой в футболе вызывает травмы мозга, которые можно выявить по микроРНК в крови

МикроРНК - это молекулы, которые помогают регулировать экспрессию генов. Результаты исследования показывают, что, учитывая изменение их уровня, они могут быть использованы в качестве биомаркеров для выявления травм головного мозга.

Было установлено, что случайные травмы головы изменяют уровни восьми микроРНК, на которые высокоинтенсивные упражнения не влияют, а повторные удары головой изменяют шесть. В итоге выяснилось, что микроРНК не только потенциально могут выявлять травмы мозга, но и дифференцировать степень тяжести травмы.

Стиан Бахр Сандмо из Исследовательского центра спортивных травм в Осло, возглавлявший исследование, сказал: “Это сравнительно небольшое по размеру выборки исследование. Однако будущие результаты, основанные на нашем исследовании, могут в конечном итоге привести к улучшению понимания потенциально опасных последствий повторяющихся ударов головой”.