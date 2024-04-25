Ученые испарили воду светом без использования тепла

На протяжении веков испарение воды объяснялось исключительно теплом. Это новое открытие проливает свет на важнейший недостающий фрагмент головоломки. Команда провела эксперименты, показав, что свет, падающий на поверхность воды, может непосредственно высвобождать молекулы воды, вызывая испарение независимо от температуры.

Последствия этого огромны. Это может объяснить давние расхождения в измерениях поглощения облаков, что повлияет на прогнозы изменения климата. Кроме того, это открывает двери для новых применений, таких как опреснение воды с помощью солнечных батарей или энергоэффективная промышленная сушка.

Эффект сильнее всего проявляется при определенных углах падения света, цветах (особенно зеленый) и поляризации. Исследователи считают, что этот механизм широко применим в природных водоемах.

Это открытие бросает вызов существующим климатическим моделям и открывает путь к инновационным решениям в области чистой воды и энергии. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять зависимость от цвета и изучить возможности применения различных материалов.