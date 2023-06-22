Ученые использовали мокриц в качестве «пальцев» для роборук

Команда создала 3D-печатные зажимы для мокриц и хитонов на конце манипулятора робота. Мокрицы взаимодействовали с пучками хлопка в течение нескольких минут, после чего потеряли интерес и отпустили их, в то время как хитоны успешно схватили хлопок, и этих насекомых пришлось вручную отделять от захвата.

Исследователи признают этическую обеспокоенность по поводу благополучия подопытных животных. Несмотря на сомнительную идею, этот нетрадиционный подход может привести к созданию более эффективных и функциональных роботизированных систем в будущем.