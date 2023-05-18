Ученые использовали наночастицы золота для удаления вони из вина

Все это нужно для нейтрализации летучих сернистых соединений (ЛСС), ответственных за нежелательные запахи в вине. В ходе лабораторных испытаний наночастицы успешно нейтрализовали до 45% сероводорода и других нежелательных ЛСС в образцах белого и красного вина.

Важно отметить, что наночастицы золота превзошли медный купорос, широко используемый нейтрализатор ЛСС, который иногда сам может влиять на аромат вина.

Исследователи надеются, что эта методика может быть доработана и применена в винодельческом оборудовании и упаковочных материалах.