Ученые использовали наночастицы золота для удаления вони из вина

Ученые использовали наночастицы золота для удаления вони из винаЭто должно заменить медный купорос
Неприятные ароматы в вине вскоре могут быть навсегда устранены благодаря инновационному решению с использованием наночастиц золота. Исследователи из австралийского Университета Флиндерса разработали процесс, в котором используется тонкое плазменное полимерное покрытие и иммобилизованные наночастицы золота.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Все это нужно для нейтрализации летучих сернистых соединений (ЛСС), ответственных за нежелательные запахи в вине. В ходе лабораторных испытаний наночастицы успешно нейтрализовали до 45% сероводорода и других нежелательных ЛСС в образцах белого и красного вина.
Важно отметить, что наночастицы золота превзошли медный купорос, широко используемый нейтрализатор ЛСС, который иногда сам может влиять на аромат вина.
Исследователи надеются, что эта методика может быть доработана и применена в винодельческом оборудовании и упаковочных материалах.