Наука и технологии
13:31, 18 мая 2023
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Ученые использовали наночастицы золота для удаления вони из вина

Это должно заменить медный купорос

Неприятные ароматы в вине вскоре могут быть навсегда устранены благодаря инновационному решению с использованием наночастиц золота. Исследователи из австралийского Университета Флиндерса разработали процесс, в котором используется тонкое плазменное полимерное покрытие и иммобилизованные наночастицы золота.

Ученые использовали наночастицы золота для удаления вони из вина

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Все это нужно для нейтрализации летучих сернистых соединений (ЛСС), ответственных за нежелательные запахи в вине. В ходе лабораторных испытаний наночастицы успешно нейтрализовали до 45% сероводорода и других нежелательных ЛСС в образцах белого и красного вина.

Важно отметить, что наночастицы золота превзошли медный купорос, широко используемый нейтрализатор ЛСС, который иногда сам может влиять на аромат вина.

Исследователи надеются, что эта методика может быть доработана и применена в винодельческом оборудовании и упаковочных материалах.

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