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Ученые исследовали активность мозга при болезнях Альцгеймера и не только

Что должно помочь в дальнейших лечениях
Исследователи из Cedars-Sinai составили подробную карту молекулярной активности в головном и спинном мозге, которая отвечает за регулирование реакции организма на заболевания центральной нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона и травмы спинного мозга.
Ученые исследовали активность мозга при болезнях Альцгеймера и не только

Исследование было сосредоточено на клеточных изменениях в астроцитах, специализированном типе опорных клеток в головном и спинном мозге. Эти клеточные изменения, известные под общим названием "реактивность", играют важнейшую роль в регулировании исходов заболеваний центральной нервной системы.

Впервые группа ученых представила доказательства того, что астроциты используют специализированные наборы молекул, называемые транскрипционными регуляторами, для формирования специфических для расстройства изменений в их молекулярных профилях.

Это открытие, подробно описанное в рецензируемом журнале Nature, может помочь в разработке широкого спектра новых методов лечения, направленных на специфическую активность астроцитов для лечения различных заболеваний центральной нервной системы, включая рассеянный склероз и инсульт.

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