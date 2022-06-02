Ученые исследовали активность мозга при болезнях Альцгеймера и не только

Исследование было сосредоточено на клеточных изменениях в астроцитах, специализированном типе опорных клеток в головном и спинном мозге. Эти клеточные изменения, известные под общим названием "реактивность", играют важнейшую роль в регулировании исходов заболеваний центральной нервной системы.

Впервые группа ученых представила доказательства того, что астроциты используют специализированные наборы молекул, называемые транскрипционными регуляторами, для формирования специфических для расстройства изменений в их молекулярных профилях.

Это открытие, подробно описанное в рецензируемом журнале Nature, может помочь в разработке широкого спектра новых методов лечения, направленных на специфическую активность астроцитов для лечения различных заболеваний центральной нервной системы, включая рассеянный склероз и инсульт.