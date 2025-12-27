Ученые из Петербурга нашли способ сделать безопаснее термоядерные реакторы

Опубликовано 27 декабря 2025, 22:241 мин.
Ученые из Петербурга нашли способ сделать безопаснее термоядерные реакторыНашли ключ к управлению энергией будущего
Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета совершили важный шаг к созданию безопасных термоядерных реакторов, пишет ТАСС. Впервые в мире им удалось экспериментально обнаружить и точно определить, где внутри опытной установки возникают особые колебания плазмы. Т.н. Альфвеновские волны.
Термоядерные реакторы, подобные токамакам, имитируют процессы, происходящие на Солнце. В них раскаленная плазма удерживается мощными магнитными полями. Однако внутри неё могут возникать опасные колебания, способные вызвать выбросы плазмы, потерю энергии и повреждение стенок реактора.
До сих пор эти процессы описывались лишь в теории. Петербургские физики, работая на установке «Глобус-М2», смогли проверить теорию на практике. Они не только нашли, где именно рождаются эти волны, но и выяснили, что разные их типы располагаются в разных зонах плазмы.
Это открытие позволит в будущем контролировать колебания, предотвращая аварийные потери энергии и защищая реактор.