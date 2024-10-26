Ученые из Сингапура создали мягких магнитных роботов размером с зерно

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advanced Materials, новейшие миниатюрные роботы способны не только нести больше лекарств, но и программируемы под их высвобождение в определённом порядке, что превосходит предыдущие разработки.

Ведущий исследователь, ассистент-профессор Лум Го Чжан, рассказал, что инновация была вдохновлена фильмом 1960-х годов, и её цель — превзойти традиционные методы доставки лекарств.

Команда планирует сделать роботов еще меньше для лечения таких заболеваний, как опухоли головного мозга и рак мочевого пузыря.

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