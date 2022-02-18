Ученые изменили группу крови у донорских легких

Айчжоу Ванг работает в лаборатории под руководством Марсело Сайпела, ведущего автора статьи и торакального хирурга, который потратил годы на поиск способов увеличить количество легких, доступных для пересадки.

Для того чтобы пересадка органов прошла успешно, донор и реципиент должны иметь совместимые группы крови, иначе пересаженный орган будет воспринят как инородный “захватчик”. Этот процесс может быть смертельно опасным.

Но поскольку в первой группе крови нет антигенов, люди с ней считаются "универсальными донорами". Их кровь и ткани не вызовут иммунной реакции у реципиентов с любой группой крови.

Используя донорские легкие, которые когда-то принадлежали человеку со второй группой крови, Ванг и Сайпел ввели в ткань небольшую дозу определенных ферментов. Затем команда провела окрашивание антителами, которые пометили оставшиеся антигены, чтобы можно было увидеть, насколько успешно сработали ферменты. В течение часа более 90 процентов антигенов второй группы крови были уничтожены. Через четыре часа это число увеличилось до 97, что формально меняет группу крови этих легких на первую.

Однако пока что технология работает лишь для второй группы крови, в планах создание такой же технологии для уже третьей.