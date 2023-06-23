Ученые изучили «алкоголизм» колибри

У колибри невероятно быстрый метаболизм, и они в значительной степени зависят от нектара или сахарной воды для удовлетворения своих энергетических потребностей. Они могут ежедневно потреблять до 80% веса своего тела в виде нектара, дополненного насекомыми для получения белка. Однако в дикой природе присутствие дрожжей и бактерий может сбраживать сахара в нектаре, что приводит к небольшой концентрации алкоголя.

Команда Дадли провела эксперимент с тремя самцами колибри, предложив им сахарную воду с добавлением алкоголя разной концентрации. Птицы отдавали предпочтение концентрациям до 1%, ведя себя так, как если бы это была обычная вода с сахаром. Когда концентрация алкоголя увеличилась до 2%, они выпили меньше, чтобы поддерживать аналогичное потребление алкоголя.

Это исследование предполагает, что в своей естественной среде обитания колибри, вероятно, сталкиваются с концентрацией алкоголя не более 1,5%. Даже когда кормушки были оставлены на месте и концентрация алкоголя снизилась, она оставалась относительно высокой для таких маленьких существ.

Дадли подчеркивает, что это первая демонстрация употребления птицами этанола в дикой природе. Дальнейшие исследования позволят изучить роль алкоголя в рационе других птиц.