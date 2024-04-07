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Наука и технологии
Опубликовано 07 апреля 2024, 18:45
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Ученые изучили фантастические сценарии изменения водного цикла в атмосфере

Что они поняли
В рамках попытки понять сложные изменения в атмосферном круговороте воды на Земле исследователи погрузились в фантастику, представляя себе потенциальное будущее, сформированное вызванными человеком изменениями в динамике воды.
Ученые изучили фантастические сценарии изменения водного цикла в атмосфере
© Ferra

В рамках проекта, возглавляемого доцентом Университета штата Колорадо Патриком Кизом, ученые-гидрологи со всего мира разработали сценарии, представляющие последствия эволюции атмосферных водных моделей. Эти сценарии, представленные в журнале Global Sustainability и сопровождаемые визуальными эффектами, сделанными художниками, дают представление о последствиях современных методов управления водными ресурсами.

Ученые изучили фантастические сценарии изменения водного цикла в атмосфере
© Fabio Comin / Colorado State University

Благодаря вычислительному анализу существующих исследований и междисциплинарным семинарам ученые выявили повторяющиеся темы и предположили будущее взаимодействие между человеком и атмосферным водным циклом. Они изучили сценарии, в которых такие действия, как засев облаков, станут обычным явлением.

Киз подчеркнул важность рассказов для объединения научного понимания и вовлечения общества, призвав к коллективному изучению потенциальных стратегий и проблем управления водными ресурсами.

Источник:Colorado State University
Автор:Максим Многословный
Теги:
#вода
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#исследование