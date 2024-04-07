Ученые изучили фантастические сценарии изменения водного цикла в атмосфере

Благодаря вычислительному анализу существующих исследований и междисциплинарным семинарам ученые выявили повторяющиеся темы и предположили будущее взаимодействие между человеком и атмосферным водным циклом. Они изучили сценарии, в которых такие действия, как засев облаков, станут обычным явлением.

Киз подчеркнул важность рассказов для объединения научного понимания и вовлечения общества, призвав к коллективному изучению потенциальных стратегий и проблем управления водными ресурсами.