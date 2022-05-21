Ученые изучили фекалии людей из Стоунхенджа

Сохранившиеся фекалии принадлежали как собакам, так и людям, что указывает на то, что люди приводили с собой собак на зимние пиры и, вероятно, делились с ними объедками.

“Тип паразитов, который мы обнаружили, согласуется с предыдущими свидетельствами о зимнем питании животных во время строительства Стоунхенджа”, заявили ученые.

Для археологов, стремящихся узнать больше о здоровье и питании населения прошлого, а также о том, как определенные паразиты развивались в ходе эволюционной истории микробиома, сохранившиеся образцы древних экскрементов могут стать настоящей "золотой жилой". Например, древние шахтеры железного века на территории современной Австрии очень любили пиво и голубой сыр, согласно анализу 2021 года сохранившихся копролитов, извлеченных из доисторических подземных соляных шахт

Человеческий копролит и три собачьих копролита содержали лимоновидные яйца червей капилляриид. Необычно обнаружить яйца в человеческом кале, поскольку при заражении человека яйца обычно оказываются в печени и никогда не выводятся из организма. Авторы интерпретируют это как то, что данный человек, вероятно, ел сырые или недостаточно прожаренные легкие или печень животного, которое уже носило паразита, поэтому яйца прошли прямо через тело. И этот человек, вероятно, поделился остатками пищи с собаками.