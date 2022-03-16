Ученые изучили гены, позволяющие спать по 4 часа и не страдать от этого

"Считается, что каждому человеку необходимо восемь часов сна, но наша работа подтверждает, что количество сна, необходимое людям, зависит от генетики", - сказал невролог Луис Птачек, доктор медицины, один из старших авторов исследования.

На протяжении более десяти лет исследователи, изучали людей с наследственной естественной короткой продолжительностью сна (FNSS), способных полноценно функционировать и предпочитающих спать от четырех до шести часов в сутки. Они показали, что эта мутация встречается в семьях, и к настоящему времени выявили пять генов в геноме, которые играют роль в обеспечении такого эффективного сна.

Команда решила изучить мышиные модели болезни Альцгеймера. Они вывели мышей с геном короткого сна и генами, предрасполагающими к болезни Альцгеймера, и обнаружили, что в их мозге развилось гораздо меньше характерных агрегатов, связанных с деменцией. Для подтверждения своих выводов они повторили эксперимент, используя мышей с другим геном короткого сна и другим геном деменции, и получили аналогичные результаты.

Авторы работы считают, что аналогичные исследования других заболеваний мозга покажут, что гены “короткого сна” обеспечат сравнимую защиту от подобных недугов.