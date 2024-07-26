Опубликовано 26 июля 2024, 18:49
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Ученые изучили «климатически разумный кофе»Утро будет начинаться с него
Поскольку ежедневное потребление кофе в мире превысило 2,2 миллиарда чашек, ученые все больше беспокоятся о будущем кофейного производства. В новом исследовании, проведенном под руководством Фелипе Феррао из Университета Флориды в сотрудничестве с французскими и бразильскими учеными, рассматривается вопрос о том, как сохранить поставки кофе в условиях изменения климата.
Исследование посвящено сорту кофе робуста — виду, который потенциально может заменить сокращающееся производство арабики, которое, по прогнозам, к 2050 году упадет на 80% из-за воздействия климата.
Исследования, проведенные в высокогорных районах Бразилии, показали, что робуста может хорошо адаптироваться к различным климатическим условиям и при этом давать высококачественный кофе. Сейчас команда тестирует сорта робусты и арабики во Флориде, исследуя новые условия для обеспечения устойчивости и качества. Эта работа направлена на создание «климатически разумного кофе», который будет сочетать в себе «устойчивость, качество и адаптивность», пишут ученые.