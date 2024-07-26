Ученые изучили «климатически разумный кофе»

Исследование посвящено сорту кофе робуста — виду, который потенциально может заменить сокращающееся производство арабики, которое, по прогнозам, к 2050 году упадет на 80% из-за воздействия климата.

Исследования, проведенные в высокогорных районах Бразилии, показали, что робуста может хорошо адаптироваться к различным климатическим условиям и при этом давать высококачественный кофе. Сейчас команда тестирует сорта робусты и арабики во Флориде, исследуя новые условия для обеспечения устойчивости и качества. Эта работа направлена на создание «климатически разумного кофе», который будет сочетать в себе «устойчивость, качество и адаптивность», пишут ученые.