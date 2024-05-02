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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 21:13
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Ученые изучили критическую стадию развития человеческого эмбриона: уплотнения

И вы с ней когда-то были
Исследователи сделали значительный шаг вперед в понимании критической стадии развития человеческого эмбриона: уплотнения. Этот процесс, происходящий через четыре дня после оплодотворения, включает в себя сближение клеток для формирования первоначальной формы эмбриона. Неправильное уплотнение может помешать успешной имплантации в матку.
Ученые изучили критическую стадию развития человеческого эмбриона: уплотнения
© Ferra

Исследование, опубликованное группой специалистов из Института Кюри, открывает истину: уплотнение эмбриона происходит за счет сокращения клеток, а не за счет их сцепления, как считалось ранее. Этот вывод противоречит давним предположениям и согласуется с механизмами, наблюдаемыми у других видов, таких как мухи и рыбы.

В настоящее время при попытках искусственного оплодотворения происходит одна треть неудач. Понимание роли сократимости клеток в уплотнении может привести к улучшению методов отбора и имплантации эмбрионов.

Исследователи достигли этого прорыва, составив карту напряженности клеточной поверхности в эмбриональных клетках человека. Далее они подтвердили свои выводы, проанализировав влияние ингибирования сократимости и адгезии клеток на процесс уплотнения.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#Беременность