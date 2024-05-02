Ученые изучили критическую стадию развития человеческого эмбриона: уплотнения

Исследование, опубликованное группой специалистов из Института Кюри, открывает истину: уплотнение эмбриона происходит за счет сокращения клеток, а не за счет их сцепления, как считалось ранее. Этот вывод противоречит давним предположениям и согласуется с механизмами, наблюдаемыми у других видов, таких как мухи и рыбы.

В настоящее время при попытках искусственного оплодотворения происходит одна треть неудач. Понимание роли сократимости клеток в уплотнении может привести к улучшению методов отбора и имплантации эмбрионов.

Исследователи достигли этого прорыва, составив карту напряженности клеточной поверхности в эмбриональных клетках человека. Далее они подтвердили свои выводы, проанализировав влияние ингибирования сократимости и адгезии клеток на процесс уплотнения.