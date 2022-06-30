Ученые изучили микробы из 100-летних кишок улиток

Впервые в истории исследователи использовали современные инструменты ДНК-скрининга для идентификации микробов, которые когда-то жили в кишках животных, умерших сто лет назад.

Исследователи обнаружили свидетельства существования более 7 000 организмов, в основном бактерий, скрывавшихся внутри каждой улитки. Этанол, похоже, не разрушил их ДНК: Команда обнаружила одинаково разнообразные микробиомы как в образцах Хендерсона столетней давности, так и в улитках, которых экологи собрали сами и никогда не хранили в банке.

Они отметили, что микробиом образцов улиток несколько изменился за столетие по неясным причинам. Столетние улитки, например, содержали много бактерий, относящихся к родам Bradyrhizobium, Alicycliphilus и Cloacibacterium. Улитки, собранные в 2018 году, между тем, были неравнодушны к Flavobacterium и семействам Chitinophagaceae и Cerasicoccaceae.