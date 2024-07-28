Ученые изучили недавно открытую и достаточно редкую форму льда

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что структуры льда 0 могут инициировать кристаллизацию льда у поверхности переохлажденных капель воды. Этот вывод опровергает традиционное мнение о том, что лед образуется в основном на твердых поверхностях, таких как дно контейнера.

Исследование показывает, что зарождение льда может происходить непосредственно под поверхностью воды, где она соприкасается с воздухом. Здесь крошечные «предшественники», напоминающие лед 0, спонтанно образуются под действием отрицательного давления, вызванного поверхностным натяжением. Эти прекурсоры служат ядрами для кристаллизации, в результате чего вода легче замерзает с поверхности, а не из ядра.

Старший автор работы Хаджиме Танака подчеркивает важность этого открытия, предполагая, что понимание механизма поверхностной кристаллизации может повлиять на различные области, включая климатологию, сохранение продуктов питания и метеорологию.