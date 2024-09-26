Ученые изучили окаменевший кал динозавров

В Пузеуме, где выставлено более 7 000 копролитов, демонстрируется разнообразие рациона доисторических существ — от крошечных экскрементов до колоссального 9 килограммового экземпляра.

Джордж Франдсен, президент и куратор музея, говорит, что эти окаменелости позволяют заглянуть в прошлое. Хотя идентификация копролитов — процесс кропотливый, они дают важнейшую информацию о древних экосистемах, позволяя определить, были ли существа, например, травоядными или плотоядными, на основании фрагментов растений или костей.