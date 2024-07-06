Ученые изучили различные сценарии угроз для кибербезопасности в космосе

Опубликовано 06 июля 2024, 17:01
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Ученые изучили различные сценарии угроз для кибербезопасности в космосеКоторые уже не кажутся фантастикой
Исследователи из Группы этики и новых наук Калифорнийского политехнического университета пролили свет на растущие риски кибератак в космосе. В их докладе подчеркивается уязвимость спутниковых систем, взлом которых может нарушить глобальные коммуникации и навигационные возможности. Это будет сродни возвращению к технологиям 1950-х годов.
В докладе рассматривается ряд вероятных сценариев. Среди них - компрометация 3D-принтеров на космических станциях с целью саботажа критически важных деталей, фальсификация данных с планетарных зондов для введения в заблуждение научных миссий и даже манипулирование сигналами таких проектов, как Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI). Основанный в июле 2015 года, проект создает и передает межзвездные послания в попытке связаться с внеземными цивилизациями.
Поскольку космос становится все более "перегруженным и спорным", авторы доклада выступают за комплексный подход к кибербезопасности космоса, призывая заинтересованные стороны предвидеть и смягчать новые угрозы с помощью "инновационных систем безопасности".