Ученые изучили различные сценарии угроз для кибербезопасности в космосе

В докладе рассматривается ряд вероятных сценариев. Среди них - компрометация 3D-принтеров на космических станциях с целью саботажа критически важных деталей, фальсификация данных с планетарных зондов для введения в заблуждение научных миссий и даже манипулирование сигналами таких проектов, как Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI). Основанный в июле 2015 года, проект создает и передает межзвездные послания в попытке связаться с внеземными цивилизациями.

Поскольку космос становится все более "перегруженным и спорным", авторы доклада выступают за комплексный подход к кибербезопасности космоса, призывая заинтересованные стороны предвидеть и смягчать новые угрозы с помощью "инновационных систем безопасности".