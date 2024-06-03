Ученые изучили схожесть голосов ИИ OpenAI и Скарлетт Йоханссон

В исследовании, проведенном по заказу NPR, использовались модели искусственного интеллекта для анализа вокального сходства между 600 актрисами. Оказалось, что голос Йоханссон более похож на голос Скай, чем у 98% других актрис. Однако голоса Энн Хэтэуэй и Кери Рассел также часто были похожи на голос Скай.

Исследование, проведенное под руководством профессора Висара Бериши, выявило «неоспоримые общие черты» вокальных характеристик Скай и Йоханссон. Среди различий были отмечены более высокая высота тона и выразительность голоса Скай, в то время как голос Йоханссон был чуть более придыхательным.

Несмотря на результаты исследования, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и технический директор Мира Мурати отрицают намеренное сходство. Йоханссон подтвердила, что Альтман обращался к ней с просьбой предоставить свой голос для модели, но она отказалась. Хотя Йоханссон наняла адвоката, она еще не подала иск против OpenAI.