Ученые изучили сохранившиеся мозги, которым 12 000 лет

«Этот огромный архив демонстрирует, что мозг может выжить при определенных условиях», — говорит ведущий автор работы Александра Мортон-Хейворд. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, подробно описаны сохранившиеся мозги, найденные в самых разных местах — от дна шведских озер до иранских соляных шахт. Примечательно, что более 1300 мозгов сохранили мягкие ткани, причем даже те, которые датируются ледниковым периодом.

Причины такой исключительной сохранности остаются неясными. Исследователи предполагают, что здесь могут быть задействованы такие механизмы, как молекулярное сшивание и комплексообразование с металлами. «Это особенно интересно, потому что ставит под сомнение традиционный взгляд на разложение мозга», — говорит Мортон-Хейворд.

Последствия этого открытия весьма обширны. Соавтор исследования Росс Андерсон подчеркивает, что оно может помочь в изучении древних болезней, а также эволюции человеческого познания и поведения.