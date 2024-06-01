Ученые изучили упавшие на Землю «куски» Марса

Опубликовано 01 июня 2024, 21:21
1 мин.
Ученые изучили упавшие на Землю «куски» МарсаНовые сведения о строении Красной планеты
Недавнее исследование раскрыло важные детали о мантии и коре Марса благодаря анализу марсианских метеоритов. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, рассказывает о том, как эти метеориты, образовавшиеся 1,3 миллиарда лет назад, упавшие на Землю и собранные в Антарктиде и Африке, предоставляют важнейшие данные о геологической эволюции Марса.
Под руководством геолога Джеймса Дэя команда исследовала метеориты, которые произошли из одного и того же марсианского вулкана. Эти метеориты «открывают уникальное окно во внутреннюю структуру Марса», показывая такие процессы, как фракционная кристаллизация и взаимодействие с атмосферой Марса, пишут ученые. Находки также расширяют наше понимание вулканической активности Марса и его древних геологических резервуаров, которые оставались изолированными с момента образования планеты.
Эти исследования не только помогают текущим миссиям NASA, таким как Perseverance, но и позволяют взглянуть на ранние условия на Земле, которые могли быть очень похожи.