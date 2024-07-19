Ученые изучили «внутренний мир» человека, животных и ИИ

Это формальное описание, опубликованное в журнале Neuron, обеспечивает систематический подход к пониманию и сравнению того, как различные существа «строят и используют внутренние модели для навигации и прогнозирования своего окружения».

Внутренние модели мира помогают организмам — будь то человек, животное или ИИ — делать предсказания на основе прошлого опыта, пишут ученые. Например, знание того, как ориентироваться в городе или вести себя в социальной среде, основывается на абстрагировании общих правил из прошлого взаимодействия. Новая схема делит модели внутреннего мира на три взаимосвязанных пространства: пространство задач, нейронное пространство и концептуальное пространство.

Пространство задач охватывает опыт, нейронное пространство включает измеряемую деятельность мозга, а концептуальное пространство связывает эти два пространства. В искусственном интеллекте нейронное пространство равнозначно активности внутри искусственных нейронных сетей. Такое формальное описание позволяет ученым визуализировать и сравнивать, как различные системы разрабатывают и используют эти модели.

Концепция направлена на устранение недостатков ИИ, таких как неспособность планировать и проверять прогнозы, а также на потенциальное понимание психических заболеваний, таких как депрессия и шизофрения.