Ученые: кипячение поможет вам бороться с микропластиком в питьевой воде

Нано- и микропластик (НМП) размером от 0,001 миллиметра до 5 миллиметров все чаще загрязняет источники водоснабжения. Хотя последствия для здоровья еще не изучены, потенциально они могут влиять на микробиом кишечника.

Исследователи из Китая обнаружили, что кипячение и фильтрация водопроводной воды, богатой кальцием, позволяет удалить почти 90% НМП.

Интересно, что чем выше содержание кальция (жестче вода), тем эффективнее метод. Кипячение удаляет 90% НМП в жесткой воде с содержанием карбоната кальция 300 мг/л. Но даже в мягкой воде (менее 60 мг/л карбоната кальция) кипячение все равно удаляет 25% НМП.