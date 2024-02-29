Ученые: кипячение поможет вам бороться с микропластиком в питьевой воде

Опубликовано 29 февраля 2024, 20:04
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Ученые: кипячение поможет вам бороться с микропластиком в питьевой водеДешево и сердито
Микропластик, крошечные пластиковые частицы, которые можно найти во всем, от бутылок с водой до одежды, вызывает все большую обеспокоенность. Пока ученые бьются над тем, как удалить их из окружающей среды, новое исследование предлагает удивительно простое решение для питьевой воды: кипячение.
Нано- и микропластик (НМП) размером от 0,001 миллиметра до 5 миллиметров все чаще загрязняет источники водоснабжения. Хотя последствия для здоровья еще не изучены, потенциально они могут влиять на микробиом кишечника.
Исследователи из Китая обнаружили, что кипячение и фильтрация водопроводной воды, богатой кальцием, позволяет удалить почти 90% НМП.
Интересно, что чем выше содержание кальция (жестче вода), тем эффективнее метод. Кипячение удаляет 90% НМП в жесткой воде с содержанием карбоната кальция 300 мг/л. Но даже в мягкой воде (менее 60 мг/л карбоната кальция) кипячение все равно удаляет 25% НМП.