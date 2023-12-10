Ученые: люди своими действиями изменили геологическую эпоху Луны

Начиная с посадки космического корабля «Луна-2» в 1959 году, затем более сотни других космических аппаратов и культовых лунных модулей «Аполлон», наши космические следы изменили лунный ландшафт. От выброшенных компонентов космических кораблей до мешков с человеческими экскрементами - мусор от миссий захламляет лунную поверхность.

Исследователи стремятся привлечь внимание к нашему воздействию на Луну и необходимости сохранения исторических артефактов, таких как отпечатки ног и луноходов, как археологические записи о путешествии человечества.