Наука и технологии
06:00, 10 декабря 2023
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Ученые: люди своими действиями изменили геологическую эпоху Луны

И ей придумали название

Настало время «лунного антропоцена». Антропологи и геологи из Канзасского университета утверждают, что люди оставили неизгладимый след в окружающей среде Луны, сформировав новую геологическую эпоху.

Ученые: люди своими действиями изменили геологическую эпоху Луны

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Начиная с посадки космического корабля «Луна-2» в 1959 году, затем более сотни других космических аппаратов и культовых лунных модулей «Аполлон», наши космические следы изменили лунный ландшафт. От выброшенных компонентов космических кораблей до мешков с человеческими экскрементами - мусор от миссий захламляет лунную поверхность.

Исследователи стремятся привлечь внимание к нашему воздействию на Луну и необходимости сохранения исторических артефактов, таких как отпечатки ног и луноходов, как археологические записи о путешествии человечества.

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