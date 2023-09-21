Ученые: многоэтажные здания собираются слишком осторожно, можно и быстрее

В исследовании, опубликованном в журнале Structures, проанализированы характеристики демпфирования и собственных частот 150-метрового здания в Лондоне. Выяснилось, что на демпфирование в высотных зданиях в первую очередь влияют такие факторы, как амплитуда и время, а не скорость и направление ветра. Полученные результаты призваны решить проблему отсутствия общепринятых принципов прогнозирования демпфирования в сложных системах, которые зачастую опираются на эмпирические модели.

Понимание этой динамики необходимо для улучшения скорости проектирования, строительства, а также эксплуатационных характеристик высотных зданий, особенно с учетом того, что современные конструкции становятся все более тонкими и чувствительными к ветру, что сказывается на комфорте людей и сроке службы конструкций.