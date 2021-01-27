Ученые начали лечить рак с помощью вируса оспы

Результаты научной работы британских и китайских ученых опубликовали в издании Journal for ImmunoTherapy of Cancer. В рамках исследования специалисты изменили онколитический вирус осповакцины в целях повышения его безопасности. Помимо прочего у ученых получилось осуществить им усиление иммунного ответа против онкологии. В результате специалисты пришли к выводу, что с помощью терапевтической платформы, предполагающей использование вируса оспы для лечения, существенно увеличилась выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы.

Нескольким ранее мы писали о том, что лунная пыль способствует возникновению рака у человека. По словам ученых, дело в том, что при контакте с лунной пылью образовываются гидроксильные радикалы, которые и провоцируют развитие рака легких.