Ученые надели на мышей крошечные очки виртуальной реальности

Ученые Северо-Западного университета представили миру мини-очки виртуальной реальности, разработанные для мышей. Эти миниатюрные очки, известные как Miniature Rodent Stereo Illumination VR (iMRSIV), обеспечивают 180-градусное поле зрения для каждого глаза, полностью погружая мышей в 3D-среду. В отличие от существующих систем, использующих экраны, iMRSIV устраняет отвлекающие факторы окружающей обстановки в лаборатории, предлагая исследователям беспрецедентные возможности для изучения нейронных схем и их поведения.

Прорыв позволяет ученым более точно изучать активность мозга мышей в реалистичной виртуальной среде, открывая новые возможности для понимания реакции человеческого мозга на воздействие VR.