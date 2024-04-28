Ученые нашли дефекты в чипах: миллионы процессоров Intel в опасности

Команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета Пердью, Технологического института Джорджии, Университета Чапел-Хилл и компании Google представит свои результаты на предстоящей конференции ASPLOS. В своей работе «Pathfinder» они подробно описывают, как эти атаки используют «условный предсказатель ветвлений» в процессорах.

Предсказатель ветвлений — это функция оптимизации производительности, которая предугадывает будущие решения программы на основе прошлых исполнений. Ранее злоумышленники уже использовали эту функцию, анализируя таблицы предсказаний.

Pathfinder использует новую уязвимость: регистр истории путей (PHR) в предсказателе ветвлений. PHR отслеживает не только направления ветвей («взято» или «не взято»), но и точный порядок последних ветвей. Это раскрывает значительно больше информации, чем предыдущие атаки.

Исследование побудило производителей микросхем к действиям. Ожидается, что скоро Intel и AMD публично отреагируют на опасность.

Исследователи продемонстрировали эффективность атак, извлекая секретные изображения и компрометируя алгоритм шифрования.