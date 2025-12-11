Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2025, 12:00
1 мин.

Ученые нашли материал, который по-новому управляет ультрафиолетовым светом

Может изменить производство чипов
Ученые из Нидерландов обнаружили необычные свойства тонкого материала под названием CuInP₂S₆ (CIPS). Он способен по-особому управлять синим и ультрафиолетовым светом. Это, между прочим, ключевой элементов в современном производстве микрочипов, высокоточной микроскопии и новых технологиях передачи данных.
Ученые нашли материал, который по-новому управляет ультрафиолетовым светом

© Ferra.ru

CIPS относится к так называемым двумерным ферроэлектрическим материалам. Проще говоря, внутри него есть встроенное электрическое поле, связанное с движением атомов меди. Свойства этого поля меняются в зависимости от толщины материала — даже если она составляет всего несколько десятков нанометров, пишут СМИ.

Исследователи выяснили, что при уменьшении толщины CIPS его способность замедлять и отклонять свет резко меняется — почти на 25%. Такое поведение оказалось «неожиданным». Кроме того, материал очень по-разному влияет на свет в зависимости от направления его прохождения. Вблизи ультрафиолетового диапазона эта разница стала рекордной для подобных материалов.

Благодаря этим свойствам CIPS может использоваться для управления поляризацией и фазой света без сложных структур и дорогих технологий. Достаточно выбрать нужную толщину слоя.

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
,
#свет