Ученые нашли материал, который по-новому управляет ультрафиолетовым светом

CIPS относится к так называемым двумерным ферроэлектрическим материалам. Проще говоря, внутри него есть встроенное электрическое поле, связанное с движением атомов меди. Свойства этого поля меняются в зависимости от толщины материала — даже если она составляет всего несколько десятков нанометров, пишут СМИ.

Исследователи выяснили, что при уменьшении толщины CIPS его способность замедлять и отклонять свет резко меняется — почти на 25%. Такое поведение оказалось «неожиданным». Кроме того, материал очень по-разному влияет на свет в зависимости от направления его прохождения. Вблизи ультрафиолетового диапазона эта разница стала рекордной для подобных материалов.

Благодаря этим свойствам CIPS может использоваться для управления поляризацией и фазой света без сложных структур и дорогих технологий. Достаточно выбрать нужную толщину слоя.