Ученые нашли намеки на существование девятой планеты в Солнечной системе

Исследователи сосредоточились на изучении движения долгопериодических объектов (LPO), которые пересекают орбиту Нептуна и демонстрируют нерегулярные орбитальные схемы. Они проанализировали эти наблюдения с помощью компьютерного моделирования, рассматривая различные сценарии.

В моделировании учитывалось гравитационное влияние планет-гигантов, галактические приливы и взаимодействия с объектами за пределами нашей Солнечной системы, такими как пролетающие звезды. Результаты показали, что орбиты этих LPO можно объяснить присутствием массивного объекта планетарного типа, расположенного за орбитой Нептуна.

Примечательно, что гипотеза о девятой планете оказалась статистически значимой, а p-значение составило около пяти стандартных отклонений — порог, считающийся весьма убедительным в физике и астрономии. Это говорит о высокой вероятности существования девятой планеты. Хотя исследователи признают возможность влияния других сил на транснептуновые объекты, они считают их гораздо менее вероятными.

Дальнейшее подтверждение существования Планеты Девять ожидается благодаря открытию обсерватории в Чили. Местный мощный телескоп предоставит необходимые данные для уточнения представлений о внешней части Солнечной системы.